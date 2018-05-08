В Баварии столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы

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Причины столкновения выясняются
Фото: BR24 via Twitter

Причины столкновения выясняются

Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда, сообщает местное издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы. 

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи. 

Причины столкновения выясняются.

Напомним, в Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе трое детей. 

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