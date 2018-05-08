В Баварии столкнулись пассажирский и товарный поезда, есть жертвы

Около вокзала в немецком городе Айхах в Баварии столкнулись товарный и пассажирский поезда, сообщает местное издание Focus Online со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, в результате аварии погибли по меньшей мере два человека, еще несколько получили различные травмы.

Как сообщает газета Augsburger Allgemeine, по предварительной информации, пострадали около 10 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое.

На месте катастрофы работает полиция и бригады скорой помощи.

#Unfall

Aichach Hbf wahrscheinlich zusammenstoß eines Güterzuges mit einem Passagierzug

Bis jetzt nur meldung von Verletzten Einsatzkräfte geben ihr bestes ???????? pic.twitter.com/HItnN2Pk0K — Louis Pösselt (@LPsselt) 7 мая 2018 г.

Причины столкновения выясняются.

Напомним, в Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали 14 человек, в том числе трое детей.