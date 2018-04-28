В Баварии сошедший с рельсов грузовой поезд нанес ущерб в миллионы евро

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Повреждения железнодорожных путей оцениваются в миллионы евро
Abendzeitung Muenchen

Повреждения железнодорожных путей оцениваются в миллионы евро

В Баварии на перевалочной станции Мюнхен-Рим 400-метровый грузовой поезд сошел с рельсов и серьезно повредил пути. Об этом сообщает Abendzeitung Muenchen.

В результате аварии никто не пострадал. Однако два вагона сошли с рельсов и повредили четверо путей, а также железнодорожные сигнальные системы. После схождения с рельс локомотив продолжал движение еще несколько сотен метров. Повреждения железнодорожных путей оцениваются в миллионы евро.

Сообщается, что маршрут будет заблокирован до вторника.

По словам федеральной полиции, причина аварии все еще неизвестна. Федеральное управление железных дорог и Федеральная полиция начали расследование происшествия.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове