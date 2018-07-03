В Баварии начала работу новая пограничная полиция

В федеральной земле Бавария начала работу новая пограничная полиция, сообщает Die Welt.
По словам главы МВД Баварии Йоахима Геррманна, новая баварская пограничная полиция должна обеспечить более жесткие меры контроля на границе и большую безопасность путем выборочной проверки документов.
Первоначально численность нового ведомства составит 500 полицейских, к 2023 году их число должно быть удвоено до 1000 человек. Позже служащие нового ведомства получат возможность координировать свои действия с федеральной полицией и совместно осуществлять контроль на границе.
Отметим, что большинство нелегальных мигрантов попадают на территорию Германии через баварские земли, которые являются своеобразными воротами для нелегалов из Средиземноморья в северную Европу.
2 июля канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции.
Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".
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