В Баварии начала работу новая пограничная полиция

В федеральной земле Бавария начала работу новая пограничная полиция, сообщает Die Welt.

По словам главы МВД Баварии Йоахима Геррманна, новая баварская пограничная полиция должна обеспечить более жесткие меры контроля на границе и большую безопасность путем выборочной проверки документов.

Первоначально численность нового ведомства составит 500 полицейских, к 2023 году их число должно быть удвоено до 1000 человек. Позже служащие нового ведомства получат возможность координировать свои действия с федеральной полицией и совместно осуществлять контроль на границе.

Отметим, что большинство нелегальных мигрантов попадают на территорию Германии через баварские земли, которые являются своеобразными воротами для нелегалов из Средиземноморья в северную Европу.

2 июля канцлер Германии Ангела Меркель (ХДС) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (ХСС) пришли к соглашению по миграционному вопросу, предотвратив распад правящей коалиции.

Как отметил глава МВД, во время переговоров стороны "достигли соглашения о том, как в будущем предотвратить нелегальную миграцию на границе Германии и Австрии".



