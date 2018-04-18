В Башкирии ученик напал с ножом на учителя и поджег класс

Нападение и пожар произошли в кабинете информатики

В российском городе Стерлитамак (Башкирия) 17-летний ученик коррекционного класса одной из местных школ напал на учителя информатики с ножом.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, он нанес ножевое ранения учителю во время урока. Кроме того, парень порезал руку одной из одноклассниц.

Затем он разлил горючее вещество и поджег, при этом пытался покончить с собой.

В школе сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов на этаже, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа.

Нападавший и все пострадавшие госпитализированы.

По данным канала Mash в Telegram, нападение совершил ученик Артем Тагиров. Отмечается, что у парня были особенности развития и одноклассники дразнили его.

Сообщается также, что в результате инцидента учительница Екатерина Першина, кроме ножевого ранения, получила ожоги.

В Сети также появилось видео, на котором зафиксирован пожар в кабинете информатики.

В школе провели эвакуацию детей.

Фото: ufa1.ru

Позже СМИ опубликовали фото последствий пожара в классе.

Ранее подобный инцидент произошел в Перми, где двое вооруженных ножами подростков напали на школу, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых ученики младших классов и учительница.

В городе Высоковск 14-летний школьник несколько раз ударил своего одноклассника ножом в шею.

Кроме того, в одной из школ Челябинской области один из учеников ударил ножом другого.

Еще один случай произошел в Москве, где ученик колледжа зарезал преподавателя, после чего покончил с собой.