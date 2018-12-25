В Барселоне усилили меры безопасности из-за угрозы терактов Сегодня, 00:33 62 Цей матеріал також доступний українською Иллюстрационное фото

Власть Барселоны усилила меры безопасности в городе после того, как Госдеп США сообщил об угрозе терактов во время рождественских праздников.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил глава МВД Каталонии Микель Буч.

Также сообщается, что полиция начала поиски 30-летнего выходца из Марокко, у которого "есть права для управления автобусом".

Ранее Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.