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В Барселоне усилили меры безопасности из-за угрозы терактов

Сегодня, 00:33
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Иллюстрационное фото

Власть Барселоны усилила меры безопасности в городе после того, как Госдеп США сообщил об угрозе терактов во время рождественских праздников.

Об этом передает Интерфакс-Украина.

"Мы работаем с этой информацией. Мы серьезно подходим к любым угрозам, по всем из них ведем расследования", - заявил глава МВД Каталонии Микель Буч.

Также сообщается, что полиция начала поиски 30-летнего выходца из Марокко, у которого "есть права для управления автобусом".

Ранее Госдепартамент США опубликовал в социальных сетях предупреждение о возможности террористических нападений в Барселоне, в частности, на пешеходной улице Рамбла.

Теги:   Барселона Каталония Испания

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