В Барселоне провели масштабную операцию против наркоторговли, десятки задержанных

Сотрудники полиции Каталонии провели масштабную операцию против наркоторговцев в Барселоне.
Об этом пишет El Pais.
В операции участвовали 700 агентов полиции Каталонии и городской гвардии.
В данном деле проведено до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города.
Во время операции задержали 55 человек.
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Правоохранители в ходе обысков обнаружили клиентов наркоторговцев, но их отпустили.
Масштабная операция стала результатом расследования, которое велось несколько месяцев.
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