29 октября 2018, понедельник

В Барселоне провели масштабную операцию против наркоторговли, десятки задержанных

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Масштабная операция стала результатом длительного расследования

Масштабная операция стала результатом длительного расследования

Сотрудники полиции Каталонии провели масштабную операцию против наркоторговцев в Барселоне.

Об этом пишет El Pais.

В операции участвовали 700 агентов полиции Каталонии и городской гвардии.

В данном деле проведено до 40 обысков у всех известных полиции наркопритонах Старого города.

Во время операции задержали 55 человек.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Правоохранители в ходе обысков обнаружили клиентов наркоторговцев, но их отпустили.

Масштабная операция стала результатом расследования, которое велось несколько месяцев.

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