02 октября 2018, вторник

В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел взрыв, на судне продолжается пожар

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Пассажирский паром Regina Seaway (иллюстративное фото)

Пассажирский паром Regina Seaway (иллюстративное фото)

В акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaway под флагом Литвы.

В районе инцидента идет спасательная операция, сообщает LRT со ссылкой на Военно-морские силы Литвы.

По данным ВМС Литвы, в машинном отделении судна произошел взрыв.

На борту находится 335 человек. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, 15 сентября в Индонезии произошел пожар на пассажирском пароме, после чего судно затонуло. 

 

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