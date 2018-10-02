В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел взрыв, на судне продолжается пожар

В акватории Балтийского моря произошел пожар на пассажирском пароме Regina Seaway под флагом Литвы.
В районе инцидента идет спасательная операция, сообщает LRT со ссылкой на Военно-морские силы Литвы.
По данным ВМС Литвы, в машинном отделении судна произошел взрыв.
На борту находится 335 человек. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Напомним, 15 сентября в Индонезии произошел пожар на пассажирском пароме, после чего судно затонуло.
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