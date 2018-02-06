В Баку взорвался склад Минобороны

По предварительным данным, взрыв произошел на складе с пиротехникой

Вечером 6 февраля на территории Радиозавода в Хатаинском районе Баку произошел масштабный взрыв.

Инцидент произошел на территории производства, находящегося в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Об этом со ссылкой на Министерство чрезвычайных ситуаций сообщает Sputnik.az.

На место происшествия было направлено большое количество пожарных и бригад скорой помощи. Территория оцеплена.

Как видно на опубликованных видео очевидцев, произошла яркая вспышка и громкий грохот, в результате чего произошло возгорание на территории завода.

По предварительным данным, инцидент произошел на складе пиротехнических изделий, общей площадью около 250 квадратных метров.

На данный момент пожар удалось локализовать.

Ранее НВ сообщало, что в Австрии прогремел взрыв на складе боеприпасов.