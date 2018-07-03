04 июля 2018, среда

В Баку восстановили электроснабжение: свет отсутствовал почти четыре часа

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Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

Иллюстративное фото

По состоянию на вечер вторника, 3 июля, в Баку и большинстве регионов Азербайджана возобновили подачу электроэнергии.

Как передает Oxu.Az, электричество отсутствовало на протяжении почти четырех часов.

По словам руководителя пресс-службы Азенэнержи Яхья Бабанлы, для восстановления электроснабжения Баку были задействованы электростанции Джануб и Сумгайыте.

"Это позволило восстановить электроснабжение Баку. В настоящее время работы близятся к завершению. Восстанавливается бесперебойность системы электроснабжения страны", - отметил он в комментарии АПА-Экономикс.   

Напомним, что 3 июля в столице Азербайджана Баку и других городах произошло повторное отключение электроэнергии из-за аварии на Мингечаурской ТЭЦ, в результате движение в бакинском метрополитене приостановилось.

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