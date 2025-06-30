В МВД подтвердили, что в офисе агентства проводятся следственные действия. По данным издания Qafqazinfo, полиция взяла офис под свой контроль.

Главный редактор медиагруппы RT и российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что в офис агентства отправились сотрудники российского посольства в Баку. По ее словам, сотрудники Sputnik не выходят на связь и, вероятно, не имеют доступа к телефонам. Среди них, как отметила Симоньян, есть граждане России.

В то же время местные издания APA и Vesti со ссылкой на источники сообщили, что полиция задержала двух сотрудников российских спецслужб, которые действовали в филиале Sputnik под прикрытием.

Sputnik-Азербайджан официально приостановил свою деятельность в феврале 2025 года, впрочем агентство продолжило работу, а сотрудники и в дальнейшем посещали офис.

Ранее Азербайджан отменил проведение всех российских культурных мероприятий, организованных как государственными, так и частными учреждениями.

В Министерстве объяснили, что отмена российских культурных мероприятий связана с «преднамеренными и внесудебными убийствами и актами насилия, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев из-за их этнической принадлежности в Свердловской области Российской Федерации», а также с тем, что подобные случаи в последнее время стали систематическими.

28 июня российские СМИ сообщили, что накануне, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана, но некоторых отпустили после проведения следственных действий. Задержания были связаны с расследованием дела об убийстве торговца в 2001 году. СМИ сообщили, что двое подозреваемых скончались.

29 июня в России заявили, что подозреваемым избрали меры пресечения, а задержанных обвиняют в убийствах и покушениях на жизнь, совершенных в 2001, 2010 и 2011 годах.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова.

В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.