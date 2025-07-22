Азербайджан передал РФ доказательства гибели двух своих граждан от пыток в Екатеринбурге

Зияддин и Гусейн Сафаровы, которые умерли в Екатеринбурге (Фото: Azertag.az)

Генеральная прокуратура Азербайджана передала Следственному комитету РФ доказательства того, что двое азербайджанцев погибли в Екатеринбурге в результате пыток.

Об этом сообщает Report со ссылкой на генпрокурора Камрана Алиева.

По словам Алиева, прокуратура Азербайджана подтвердила «факт смерти в результате пыток, избиения и тяжких телесных повреждений» двух граждан страны в конце июня. Соответствующие данные уже передали российскому Следкому.

«Российская сторона утверждает, что пострадавшие являются гражданами РФ, однако хочу напомнить, что Азербайджан не признает двойного гражданства. Мы считаем их гражданами Азербайджана. Мне сообщили, что Следственный комитет РФ ведет отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что уголовное производство даст результаты», — цитирует Алиева издание.

Генпрокурор также пожаловался, что Россия не предоставляет Баку информацию о ходе собственного расследования.

«Нам до сих пор не предоставили конкретных результатов следствия, ссылаясь на необходимость экспертиз, следственных действий и расследования. Однако у нас с самого начала достаточно доказательств. Мы надеемся, что российская сторона в ближайшее время предоставит информацию о ходе и результатах следствия, а также о привлечении виновных к ответственности. Хотя мы и не утверждаем, что это было сделано намеренно», — заявил он.

Информация об открытии дела о гибели двух азербайджанцев в Екатеринбурге появилась в начале июля. Сообщалось, что 60-летний Гусейн Сафаров умер в здании МВД от посттравматического и постгеморрагического шока, вызванного многочисленными травмами, в том числе многократными переломами ребер.

Его брат, 55-летний Зияддин, в тот же день был убит в служебном автомобиле оперативной группы. Братья были задержаны во время рейда силовиков в рамках расследования деятельности азербайджанской «этнической ОПГ».

Гибель братьев Сафаровых вызвала дипломатический скандал: власти Азербайджана обвинили Россию в насилии и убийствах по этническому признаку.

С тех пор отношения стран ухудшились, и по сообщениям СМИ, в июле в Баку с «посланием» от Путина летал его экс-адъютант Александр Куренков.