В Баку горело одно из самых высоких зданий Азербайджана, огонь охватил восемь этажей

В субботу, 28 апреля, в Баку горел 33-этажный небоскреб, который ранее назывался Trump Tower.

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, задымление началось на последнем этаже здания, постепенно площадь возгорания расширилась и пламя распространилось с 13 по 20 этаж.

На место инцидента прибыли спасатели. Пожар удалось потушить.

Причины возгорания пока не называются.

33-этажный бизнес-центр является одним из пяти самых высоких зданий Азербайджана.

Строительство башни началось в 2008 году и продолжалось семь лет.

В 2016 году после избрания Дональда Трампа президентом США из названия здания убрали надпись Trump Tower.