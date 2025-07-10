В Азербайджане арестовали двух вагнеровцев, которых лично отобрал Пригожин

Сабаильский районный суд Баку избрал меру пресечения в виде ареста на четыре месяца для двух граждан Азербайджана — Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова, которые, по данным следствия, участвовали в боевых действиях в составе российской ЧВК Вагнер.

Об этом сообщает Oxu.az.

Рассмотрение дела проходило в рамках уголовного производства, которое ведет Служба государственной безопасности Азербайджана. Согласно материалам дела, Алиева и Гасанова задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий как лица, причастные к совершению преступлений как на территории Азербайджана, так и за рубежом.

Следствие установило, что оба фигуранта отбывали наказание в тюрьмах одного из иностранных государств за тяжкие и особо тяжкие преступления, включая умышленное убийство. Их лично отобрал для участия в военных операциях бывший руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин.

После освобождения из-под стражи по договоренности с ЧВК, мужчин привлекли к боевым действиям за рубежом, где они проходили военные учения и участвовали в вооруженных операциях с использованием огнестрельного оружия и взрывчатки.

Кроме этого, по данным следствия, Алиев и Гасанов занимались вербовкой других граждан Азербайджана для участия в военных операциях за пределами страны.

Суд принял решение о содержании обоих под стражей на четыре месяца на период досудебного расследования.

Конфликт между Россией и Азербайджаном — главное

27 июня в Екатеринбурге задержали более 50 представителей азербайджанской диаспоры. По сообщениям СМИ, во время задержаний применялось насилие со стороны силовиков: погибли выходцы из Азербайджана братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. Еще несколько человек были госпитализированы.

Следственный комитет России заявил о прекращении деятельности «этнической преступной группы», которую подозревают в убийствах и покушениях, совершенных в период 2001—2011 годов.

Азербайджанские источники утверждают, что Сафаровых жестоко убили силовики при задержании. В Следственном комитете России заявили, что один из братьев умер от сердечного приступа, а причины смерти второго уточняются.

В тот же день МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волкова. В ведомстве подчеркнули, что Баку ожидает от Москвы всестороннего расследования инцидента и оперативного привлечения виновных к ответственности.

30 июня полиция Азербайджана провела обыск в офисе российского пропагандистского агентства Sputnik Азербайджан, в ходе которого были задержаны два предполагаемых агента ФСБ.

1 июля в Бакинском отделении информационного агентства Russia Today (Sputnik Азербайджан), задержали семь человек. В пресс-службе МВД Азербайджана сообщили, что ведомство начало расследование на основе полученной оперативной информации о том, что отделение Russia Today продолжает работать и получает незаконное финансирование, несмотря на приостановление его аккредитации в феврале 2025 года.

1 июля в российском Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского и его сына, которого впоследствии отпустили. Во время задержания силовики разбили окно автомобиля, вытащили Шихлинского силой и надели на него наручники.

В то же время в Воронеже силовики пришли домой к еще одному уроженцу Азербайджана — бизнесмену Юсифу Халилову, которого считают совладельцем крупнейшего в регионе Алексеевского рынка. Канал Shot утверждает, что он является «смотрящим» от азербайджанской диаспоры в области.