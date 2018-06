В Багдаде произошел взрыв: 18 человек погибли и более 90 ранены

По меньшей мере 18 человек были убиты и более 90 ранены в результате взрыва в округе Садр Сити столицы Ирака - Багдада, передает Reuters со ссылкой на источник в иракской полиции.

Reports that Sadr City explosion was felt strongly in several districts Al-Rusafa (West of #Baghdad) pic.twitter.com/TeJ3MJM7tn — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) 6 июня 2018 г.

"Представитель министерства внутренних дел заявил, что причиной взрыва стала детонация боеприпасов", - говорится в сообщении.

По словам полицейского, боеприпасы хранились в мечети, и взрыв произошел во время их передачи из мечети в припаркованную машину.

???? #Iraq UPDATE

25 killed& at least 100 others injured in a twin blast hit a mosque in Sadr City in #Baghdad . #ISIS claimed responsibility.

????

???? YENİ: #IŞİD'in Bağdat'ta Şii cemaatin gittiği bir camiye düzenlediği bombalı saldırıda ölü sayısı 25'e yaralı sayısı 100'e yükseldi pic.twitter.com/eS397V93YS — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) 6 июня 2018 г.

First pictures coming from Al Sader city/#Baghdad. Reports refer to ammunition dump explosion. pic.twitter.com/fPpWCLz26k — Maha (@MahaalGhareeb) 6 июня 2018 г.

Ранее государственное телевидение Ирака со ссылкой на представителя МВД охарактеризовало взрыв как "террористическую агрессию против гражданских лиц", которая привела к ранениям и потерям.

