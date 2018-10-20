В Азовском море в районе падения российского Л-39 нашли фрагменты тела - СМИ

Неподалеку от места крушения российского самолета Л-39 в Азовском море нашли фрагменты тела.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.
"Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - сказано в сообщении.
Напомним, 18 октября в Краснодарском крае РФ при выполнении учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.
В Минобороны РФ предположили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
Журнал Новое Время №38
Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».Читать журнал онлайн
Комментарии
Правила комментирования