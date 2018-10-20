20 октября 2018, суббота

В Азовском море в районе падения российского Л-39 нашли фрагменты тела - СМИ

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Учебный самолет Л-39
Фото: Sergey Vladimirov/Flickr

Учебный самолет Л-39

Неподалеку от места крушения российского самолета Л-39 в Азовском море нашли фрагменты тела.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"Два фрагмента тела обнаружены. Продолжаются поисковые работы. От самолета около 50 фрагментов достали", - сказано в сообщении.

Напомним, 18 октября в Краснодарском крае РФ при выполнении учебно-тренировочного полета произошла катастрофа учебного самолета Л-39.

В Минобороны РФ предположили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

Журнал Новое Время №38

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