19 октября 2018, пятница

В Азовском море нашли обломки российского самолета Л-39, пилоты погибли - СМИ

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Самолет Л-39 (иллюстративное фото)
Фото: topwar.ru

Самолет Л-39 (иллюстративное фото)

В Азовском море обнаружили место крушения и обломки самолета Л-39 Минобороны России, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В то же время собеседник агентства отметил, что оба пилота, по предварительным данным, погибли.

"Официального подтверждения о гибели пилотов пока нет, летчики или их тела еще не найдены, но чудес не бывает. Место падения самолета установлено точно, там найдены обломки машины и один парашют, на котором катапультировался один из пилотов. Парашют оказался пустым, летчика в нем не было", - сказал собеседник агентства, отметив, что с момента крушения Л-39 прошло уже много часов и так долго пилоты на плаву находиться не могли.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел крушение учебный самолет Л-39.

В Минобороны РФ добавили, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

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