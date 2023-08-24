В Азербайджан из России вылетел второй самолет Пригожина — Беларускі Гаюн 24 августа, 16:52 Embraer ERJ-135BJ Legacy 600 (Фото:via Wikipedia)

Из московского аэропорта России Внуково в Азербайджан вылетел еще один самолет, связанный со структурами главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Как пишет мониторинговая группа, речь идет о бизнес-джете Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с регистрационным номером RA-02748. Сейчас он направляется в Баку.

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«Самолет вылетел в 15:24 из московского аэропорта Внуково и взял курс на юг. Известно, что этот бизнес-джет также связан со структурами Евгения Пригожина. Однако, в отличие от других, он никогда не прилетал в Беларусь», — добавляет мониторинговая группа.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Причина крушения неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».