03 июля 2018, вторник

В Азербайджане в результате аварии без электричества остались крупнейшие города

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Причины происшествия расследуются
Фото: oxu.az

Причины происшествия расследуются

В Азербайджане в результате взрыва на подстанции ТЭЦ без электричества остались крупнейшие города, в том числе, и столица страны Баку.

По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала. 

Отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. Возможной причиной аварии могла стать аномальная жара в Азербайджане, которая вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.

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