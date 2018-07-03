В Азербайджане в результате аварии без электричества остались крупнейшие города

В Азербайджане в результате взрыва на подстанции ТЭЦ без электричества остались крупнейшие города, в том числе, и столица страны Баку.

По данным издания Oxu.az, в результате взрыва на одной из подстанций Мингечаурской ТЭЦ без света осталась столица Баку, а также крупные города на западе и в центре страны: Сумгаит, Ширван, Гянджа, Ардаш, Загатала.

Отключение электричества произошло примерно в 00:20 по местному времени. Возможной причиной аварии могла стать аномальная жара в Азербайджане, которая вызвала неполадки в системе охлаждения ТЭЦ.