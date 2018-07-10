11 июля 2018, среда

В Азербайджане при разгоне акции протеста погибли два полковника полиции

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В Гяндже полиция разогнала несанкционированную акцию протеста
Фото: Minval.Az 

В Гяндже полиция разогнала несанкционированную акцию протеста

Во вторник, 10 июля, в азербайджанском городе Гянджа были убиты два полковника полиции при разгоне несанкционированной акции протеста.

Об этом сообщает Minval.Az со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана.

По сообщению азербайджанских властей, около 20 часов вечера группа из 150-200 сторонников радикального религиозного течения устроила митинг в поддержку Юниса Сафарова, организовавшего покушение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

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Правоохранители сообщили, что при разгоне митинга активисты применили против полицейских "тупые и колюще-режущие предметы". В результате погибли два офицера - полковник и полковник-лейтенант полиции. 

После силового разгона были задержаны и доставлены в полицейский участок 40 человек, другие разбежались.

Вооруженное нападение на мэра Гянджи Эльмара Велиева было совершено 3 июля. Юнис Сафаров (1983 года рождения) трижды стрелял в главу города перед зданием мэрии из пистолета, но попал в охранника Велиева. Стрелок сразу же был задержан и обезоружен. Позже в связи с покушением на Велиева арестовали 11 человек.

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