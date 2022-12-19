В Австрии задержали сына бывшего сотрудника российского Генштаба — СМИ 19 декабря, 14:47 Вена, Австрия (Фото:pasja1000 / pixabay)

В Вене задержали гражданина Греции российского происхождения. Как утверждают местные СМИ, его отец — бывший сотрудник Генштаба РФ, который ранее работал дипломатом в Германии и Австрии.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на австрийские газеты Kronen Zeitung и Kurier.

Задержанного подозревают в шпионаже в пользу России, за что ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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По данным журналистов, подозреваемый передавал российским властям сведения о настроениях в Австрии, общей социальной ситуации, внешней политике и ситуации с безопасностью в стране. С 2018 по начало 2022 года он совершил 65 поездок, в том числе в Россию, Беларусь, Турцию и Грузию. Последний раз в Москву он прилетел накануне полномасштабного российского вторжения в Украину.

Kurier отмечает, что подозреваемый, получавший небольшое социальное пособие в Австрии, каким-то образом смог приобрести несколько объектов недвижимости в Вене, России и Греции.

По информации газеты, в конце марта 2022 года австрийские правоохранительные органы провели обыск в квартире подозреваемого, в результате которого они обнаружили прибор для отслеживания подслушивающих устройств, скрытые видеокамеры и защитный костюм. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько телефонов, ноутбуков и планшетов, на которых хранилось около 10 миллионов файлов.

Как пишут австрийские СМИ, подозреваемый остается на свободе, он ожидает заседания суда, где ему будет предъявлено обвинение.