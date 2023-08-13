В Австрии в ДТП попал микроавтобус с украинцами: четверо погибших, среди них двое детей 13 августа, 09:39 В Австрии в ДТП погибли украинцы (иллюстративное фото) (Фото:FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER)

В Австрии в ДТП попал микроавтобус с польскими номерами. Четыре человека погибли, в том числе двое детей. Все они были гражданами Украины.

Об этом сообщает RMF FM.

Авария произошла около семи утра в субботу, 12 августа, на трассе А5 вблизи Гавайнсталя в направлении Вены.

Как пишут австрийские издания, микроавтобус перевернулся, пробил перила моста и упал на грунтовую дорогу, которая пролегала под трассой. На месте ДТП работали пять спасательных автомобилей, три кареты скорой и вертолет.

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Водитель, который выжил в аварии, признался, что заснул на несколько секунд.

Фото: FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

Фото: FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

Фото: FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

Фото: FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

Фото: APA/FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

Фото: APA/FF NEURUPPERSDORF/ERNST RINDHAUSER

В результате ДТП погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей в возрасте три года и несколько месяцев. По данным пожарной бригады, двое погибших взрослых были бабушкой и дедушкой детей.

В машине был еще один ребенок — он получил легкие травмы. Еще трое пассажиров тоже обошлись легкими травмами.

В МИД Польши подтвердили, что микроавтобус был на польских номерах, но граждан Польши в транспортном средстве не было — там ехали граждане Украины.

Salzburg24 пишет, что украинская семья имела вид на жительство в Польше.

Поляки уже передали информацию о трагедии украинской стороне. На контакте также находится австрийская полиция.

В МИД Украины пока ДТП с четырьмя погибшими украинцами не комментировали.