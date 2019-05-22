Андрей Смирнов
Рада показала Зеленскому кукиш
Мустафа Найем
Зеленский повторяет ошибки Порошенко
Сергей Фурса
О самой шокирующей новости
Елена Белан
Сможет ли Украина прожить без МВФ
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Австрии после коррупционного скандала назначено переходное правительство

Сегодня, 17:00
186
Цей матеріал також доступний українською
В Австрии после коррупционного скандала назначено переходное правительство - фото

REUTERS/Lisi Niesner

Во главе переходного правительства остался Себастьян Курц

В среду, 22 мая, президент Австрии Александр ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство, сообщает Kurier.

Во главе правительства остался канцлер Себастьян Курц, сохранила свой пост и глава МИД Карин Кнайссль, которую связывают с ультраправой Партии Свободы.

Переходное правительство было сформировано после отставок министров, назначенных по квоте Партии Свободы.

Уход министров спровоцировал коррупционный скандал с участием бывшего вице-канцлера и лидера Партии Свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

В частности, немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой» Аленой Макаровой.

На видео Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Из-за коррупционного скандала канцлер Курц объявил о распаде правящей коалиции.

В отставку ушел Штрахе и ряд министров, назначенных по квоте Партии Свободы.

Вследствие этого будут объявлены досрочные выборы в парламент.

Теги:   Себастьян Курц Александр ван дер Беллен Австрия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Политика

Сегодня, 11:07

img
Парубий просит Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенные для рассмотрения Радой
Политика

Сегодня, 01:36

img
Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП — СМИ
Политика

Сегодня, 14:29

img
Портнов vs Порошенко. Чиновник времен Януковича обвинил экс-президента в госизмене — все подробности

Выбор редакции

Политика

Сегодня, 19:09

img
Вернуть тысячи Ленинов невозможно. Могут ли в Украине отменить декоммунизацию
Политика

Сегодня, 14:29

img
Портнов vs Порошенко. Чиновник времен Януковича обвинил экс-президента в госизмене — все подробности
Политика

Сегодня, 09:32

img
Большое интервью НВ с Андреем Богданом: «Моя задача — синхронизировать молодую команду с законодательством»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться