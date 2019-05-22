В Австрии после коррупционного скандала назначено переходное правительство Сегодня, 17:00 186 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Lisi Niesner Во главе переходного правительства остался Себастьян Курц REUTERS/Lisi Niesner

В среду, 22 мая, президент Австрии Александр ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство, сообщает Kurier.

Во главе правительства остался канцлер Себастьян Курц, сохранила свой пост и глава МИД Карин Кнайссль, которую связывают с ультраправой Партии Свободы.

Переходное правительство было сформировано после отставок министров, назначенных по квоте Партии Свободы.

Уход министров спровоцировал коррупционный скандал с участием бывшего вице-канцлера и лидера Партии Свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

В частности, немецкий журнал Spiegel опубликовал видеозапись, на которой Штрахе перед выборами в парламент 2017 года ведет переговоры с «богатой россиянкой» Аленой Макаровой.

На видео Макарова предлагает ему деньги на выборы взамен на получение в будущем приоритета для ее компаний во время государственных заказов.

Из-за коррупционного скандала канцлер Курц объявил о распаде правящей коалиции.

В отставку ушел Штрахе и ряд министров, назначенных по квоте Партии Свободы.

Вследствие этого будут объявлены досрочные выборы в парламент.