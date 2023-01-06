Возле Вены в казарме произошла перестрелка, погиб военнослужащий
Военнослужащий Австрии (Фото:Bundesheer / Facebook)
Возле Вены в одной из казарм произошла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащий, еще один — получил ранения.
Об этом сообщает Kurier.
Пресс-секретарь министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр сообщил, что перестрелка произошла около 07:00 в пятницу, 6 января, в казармах Флугфельд в городе Винер-Нойштадт.
Ссора между 20-летним солдатом и его 54-летним начальником спровоцировала стрельбу. Солдат сделал несколько выстрелов в сторону караульного помещения, в ответ старший офицер открыл огонь, убив солдата.
Бауэр сказал, что старшего офицера доставили в больницу, ранения не угрожают его жизни. Во время столкновения легкое ранение получил сержант.
Сообщается, что погибший военнослужащий прибыл в Винер-Нойштадт 5 сентября 2022 года и успешно прошел как огневую подготовку, так и подготовку на должность часового и командира караула.
С середины октября он выполнял обязанности часового в казармах аэродрома.