Возле Вены в казарме произошла перестрелка, погиб военнослужащий 6 января, 17:41 Военнослужащий Австрии (Фото:Bundesheer / Facebook)

Возле Вены в одной из казарм произошла перестрелка, в результате которой погиб один военнослужащий, еще один — получил ранения.

Об этом сообщает Kurier.

Пресс-секретарь министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр сообщил, что перестрелка произошла около 07:00 в пятницу, 6 января, в казармах Флугфельд в городе Винер-Нойштадт.

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Ссора между 20-летним солдатом и его 54-летним начальником спровоцировала стрельбу. Солдат сделал несколько выстрелов в сторону караульного помещения, в ответ старший офицер открыл огонь, убив солдата.

Бауэр сказал, что старшего офицера доставили в больницу, ранения не угрожают его жизни. Во время столкновения легкое ранение получил сержант.

Сообщается, что погибший военнослужащий прибыл в Винер-Нойштадт 5 сентября 2022 года и успешно прошел как огневую подготовку, так и подготовку на должность часового и командира караула.

С середины октября он выполнял обязанности часового в казармах аэродрома.