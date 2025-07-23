В Австрии осудили пожилого итальянца за сексуальное преступление против малолетней украинской беженки

В Австрии земельный суд Корнойбурга присудил восемь лет заключения 73-летнему итальянцу за тяжкое сексуальное преступление против несовершеннолетней беженки из Украины , семье которой он помог уйти от войны.

Как сообщает АРА, приговор был вынесен во вторник и еще не вступил в силу.

Итальянец, по данным обвинения, совершил многочисленные посягательства против девушки в районе Вайнфиртель. Сексуальные действия, которые, по данным обвинения, привели к беременности украинки, начались, когда жертве было 13 лет.

Следствие установило, что обвиняемый познакомился с потерпевшей в Украине и летом 2022 года помог семье девушки — матери с тремя дочерьми — сбежать от войны в Австрию. Он проживал в непосредственной близости к украинской семье в организованном им жилье.

По данным стороны обвинения, в начале 2024 года в то время 13-летняя девушка подверглась ухаживаниям со стороны пожилого итальянца. При этом она, как утверждается, согласилась «жить, как влюбленная пара». После этого почти ежедневно происходили сексуальные действия. В конце концов, девочка забеременела.

«После положительного теста на беременность девушка сначала хотела выносить ребенка, но мать убедила ее сделать аборт. Позже владелец жилья, где проживала украинская семья в Вайнфиртеле, узнал об этих событиях. Мужчина сообщил об этом в школу, после чего соответствующее извещение об опасности было направлено в компетентную районную администрацию», — говорится в сообщении.

Итальянец был взят под стражу 30 декабря 2024 года. При этом, ко дню ареста обвиняемый, согласно данным прокуратуры, поддерживал сексуальные контакты с девушкой, которой на тот момент было 14 лет.