В Австрии начался суд над сепаратистами, просившими Путина "ввести войска" для свержения власти

По замыслу сепаратистов, после переворота РФ должна была передать власть в Австрии в их руки

В австрийском городе Грац начался процесс по делу подпольной радикальной организации, которая пыталась осуществить в стране военный переворот.

Как сообщает Укринформ, сторонники "Конфедерации Австрия", которая насчитывает около 2700 членов, не признающих государственной власти, сначала пытались привлечь на свою сторону военных, а когда у них это не вышло, решили обратиться к РФ.

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Так называемый "президент" экстремистской организации Моника Унгер написала письмо главе Кремля Владимиру Путину, в котором призвала его ввести в Австрию войска, чтобы свергнуть законное правительство, после чего передать власть в стране ей.

"Президент" обратилась к своему российскому "коллеге" Владимиру Путину: она написала ему и попросила помощи - не мог бы ли он ввести войска в Австрию и потом передать ей власть", - заявила сторона обвинения.

Кроме Унгер по данному делу проходят еще 13 членов организации. Их обвиняют в государственной измене, участии во враждебном к государству образовании, а также в мошенничестве (члены организации платили разнообразные взносы, концентрировавшиеся в руках "президента").

Сторонники "Конфедерации Австрия" относятся к так называемым "отрицающим государство" - лицам, которые не признают законов, создают параллельное общество и подпольно изготавливают свои собственные "документы" и "справки".