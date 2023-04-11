В Австрии чиновник ушел в отставку после того, как СМИ нашли его фото в форме НКВД в Беларуси 11 апреля, 14:49 Штокингер в центре (Фото:Белта)

В Австрии заммэра города Швехат, левоцентристский политик Дэвид Штокингер ушел в отставку после того, как выяснилось, что он носил форму советской спецслужбы НКВД во время поездки в Беларусь.

Об этом сообщает Euractiv.

Журналисты узнали, что Штокингер делал обзор ночных клубов Минска для экстремистского правого немецкого журнала Compact в 2012 году. Также СМИ нашли его фотографии в униформе НКВД, сделанные в 2019 году.

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После того, как правоцентристы, которые представляют его родную землю Нижняя Австрия, призвали партию уволить Штокингера, он сам объявил о своей отставке.

В 2020 году Штокингер покинул пост главы группы дружбы Австрии и Беларуси.

Ультраправые политики оказались в центре внимания журналистов после того как депутаты от ультраправой Австрийской партии свободы организовали протест во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Австрии.