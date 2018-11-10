В Австрии арестован российский шпион, ему грозит до десяти лет тюрьмы

В Австрии арестовали экс-полковника Вооруженных сил страны, который работал на российскую разведку.

Об этом пишет издание Kleine Zeitung со ссылкой на прокурора Робера Гольцляйтнера.

По его словам, российский шпион был арестован в ночь на субботу, 10 ноября. Его арестовали из-за вероятности побега и возможного совершения им преступлений.

Решение о предварительном заключении австрийского агента будет принято в понедельник или вторник.

Российскому шпиону предъявят обвинения в госизмене, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

В связи со шпионским скандалом глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в РФ. Кроме того, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

В свою очередь Москва вызвала посла Австрии Йоханнеса Айднера в российское Министерство иностранных дел.

СМИ сообщили, что он признал свою вину.