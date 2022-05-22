В Австрии активисты заняли виллу близкого к Путину российского олигарха — СМИ 22 мая, 23:46 Цей матеріал також доступний українською Активисты выступают против войны России против Украины (Фото:kurier.at)

В Австрии активисты заняли виллу на озере Аттерзее, принадлежащую бывшему вице-премьер-министру РФ Игорю Шувалову.

Война России против Украины — главные события 22 мая

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.



«Захват роскошной виллы в регионе Зальцкаммергут, приписываемый бывшему вице-премьеру России Игорю Шувалову, снова поставил в центр внимания собственность российских олигархов в Австрии и протест против войны в Украине», — говорится в статье.

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Отмечается, что неизвестные активисты, «хотевшие послать сигнал против войны в Украину и олигархизма», проникли на виллу в отдаленном углу на берегу Аттерзее в субботу утром, однако обнаружили это только через пол дня. В доме проходит ремонт, что дало возможность активистам легко разместить свои баннеры на фасаде. На нескольких из них было написано Солидарность со всеми беженцами и Подрывная война везде.

По данным СМИ, весной виллу покинул влиятельный российский политик и друг российского диктатора Владимира Путина Игорь Шувалов, включенный в список олигархов, в отношении которых ЕС ввел санкции.

Полиция, прибыв на место, обнаружила около десяти активистов на территории виллы и дома. Они заявили, что только владелец может выдворить их оттуда, однако впоследствии покинули территорию. По данным СМИ, ущерб зданию не был нанесен.

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