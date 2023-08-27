В Австралии во время учений упал конвертоплан Osprey — трое американских морпехов погибли, 20 пострадали 27 августа, 12:15 Конвертоплан V-22 Osprey (Фото:Jam Sta Rosa/Pool via REUTERS)

Американский конвертоплан V-22 Osprey упал у северного побережья Австралии в воскресенье утром, 27 августа. Погибли трое американских морских пехотинцев, еще 20 пострадали.



Обновлено в 12:10. CNN пишет, что трое из 23 морпехов погибли.



Об этом сообщает австралийская служба новостей ABC News, ссылаясь на заявление полиции.

Вертолет разбился на острове Мелвилл, расположенного на востоке Тиморского моря, недалеко от города Дарвин Это произошло во время учений Predators Run — крупнейших в этом году в Австралии, в которых принимают участие около 2500 военнослужащих, в частности 500 из США, остальные из Филиппин, Индонезии и из Восточного Тимора. Причин падения конвертоплана пока не называют.

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Сначала СМИ писали, что пострадавших, вероятно, нет, однако вскоре комиссар полиции Северной территории Майкл Мерфи подтвердил ранения 23 американских морпехов. Пятерых из них уже доставили в больницу в Дарвине, остальным оказали помощь на месте.

На Мелвилл направили дополнительное количество полицейских и военных для поддержки спасательной операции.