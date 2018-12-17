В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6
Сегодня, 05:29
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Геологическая служба США сообщает, что в районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6.
Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.
После подземных толчков угрозы цунами нет.
Информация о жертвах или разрушениях также не поступала.
Prelim M5.6 Earthquake Western Australia Dec-16 14:26 UTC, updates https://t.co/B0GzU2sXp7— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) 16 декабря 2018 г.
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