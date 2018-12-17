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В Австралии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Сегодня, 05:29
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Эпицентр находился в западной части страны

Фото: Геологическая служба США

Геологическая служба США сообщает, что в районе города Перт штата Западная Австралия произошло землетрясение магнитудой 5,6.

Очаг землетрясения залегал на глубине 33 км.

После подземных толчков угрозы цунами нет.

Информация о жертвах или разрушениях также не поступала.

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Теги:   Землетрясение Австралия

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