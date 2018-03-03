В Австралии погибли три человека из-за бактерии в дыне

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Канталупа, разновидность дыни
Pixabay

Канталупа, разновидность дыни

Трое человек умерли в Австралии, отравившись дыней, зараженной листерией. Дыни изымаются из супермаркетов по всей стране, сообщает BBC.

Еще 15 человек пожилого возраста заболели листериозом в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Все они ели канталупу - сорт дыни.

Власти штата советуют не есть дыни, которые были куплены до 1 марта, а также плоды, которые продаются уже нарезанными. Особенно это касается детей, беременных женщин и людей в возрасте.

Считают, что источник вспышки листериоза находится на ферме неподалеку от города Гриффит.

Листерия поражает центральную нервную систему и может вызвать менингит и энцефалит. У многих людей заражение протекает бессимптомно, но листериоз у людей с ослабленным иммунитетом может привести к смертельному исходу. Симптомы включают высокую температуру, рвоту и диарею.

Напомним, что ученые утверждают, что отделение для овощей в холодильнике - одно из самых опасных мест на кухне.

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