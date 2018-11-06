06 ноября 2018, вторник

В Австралии погиб турист из-за нападения акулы

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За последнее время акула трижды нападала на отдыхающих
Фото: Pixabay

За последнее время акула трижды нападала на отдыхающих

В Австралии возле островов Уитсандей акула напала на 33-летнего туриста.

Как сообщает ВВС, погибший был австралийцем, который приехал на отдых. Акула укусила его во время купания. Мужчина скончался от сильной кровопотери и многочисленных травм.

Отмечается, что нападение произошло в сумерках, в это время акулы становятся более активными.

За последнее время это уже третий инцидент с нападением акул. В сентябре жертвами хищных рыб стали 46-летняя женщина и 12-летняя девочка.  Их удалось спасти, но ребенку ампутировали ногу.

После сентябрьского нападения береговая охрана провела отлов крупных акул. Пляжи Уитсандей были снова открыты для отдыха и купания.

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