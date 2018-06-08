08 июня 2018, пятница

В Австралии на жилой квартал рухнул самолет

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Пилот самолета погиб
Скриншот

Пилот самолета погиб

На жилой квартал в юго-восточной части Мельбурна рухнул легкомоторный самолет.

Как сообщает местный портал The Age, пилот в результате катастрофы погиб.

По имеющимся данным, во время полета самолет зацепил линии электропередач, из-за чего рухнул и загорелся.

При этом отмечается, что, кроме пилота, других пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что во Франции разбился учебно-тренировочный самолет.

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