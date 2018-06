В Австралии на жилой квартал рухнул самолет

На жилой квартал в юго-восточной части Мельбурна рухнул легкомоторный самолет.

Как сообщает местный портал The Age, пилот в результате катастрофы погиб.

По имеющимся данным, во время полета самолет зацепил линии электропередач, из-за чего рухнул и загорелся.

При этом отмечается, что, кроме пилота, других пострадавших в результате происшествия нет.

A person has died following a light plane crash in a Melbourne street. The plane caught fire and crashed on Scarlet Street Mordialloc at about 5pm, according to police. The plane also took out power lines. #Mordialloc #7News pic.twitter.com/VjOfuUa7X9