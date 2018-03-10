В Австралии на побережье выбросилась двухметровая рыба

Двое жителей Австралии обнаружили на побережье города Квинсленд рыбу, длина которой составляет два метра.

Один из мужчин сообщил, что является рыбаком, но не может определить данный экземпляр, передает ABC.

Специалисты музея Квинсленда, которые прибыли на место событий, сообщили, что вероятнее всего рыба является Квинслендским гигантским групером.

Вес рыбы составил 150 килограм.

Ранее австралийские ученые поймали глубоководную рыбу, которая не попадалась исследователям с 1873 года.