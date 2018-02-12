В Австралии круизному лайнеру пришлось вернуться в порт из-за драки в очереди в туалет

Австралийскому круизному лайнеру пришлось вернуться в порт Сиднея из-за вспыхнувшей на борту драки.
Об этом со ссылкой на полицию Нового Южного Уэльса передает channelnewsasia.com.
Как сообщается, конфликт вспыхнул между несколькими пассажирами, которые ожидали своей очереди в туалет.
"В процессе драки 37-летняя женщина, сопровождавшая одного из участвовавших, ударила 21-летнего мужчину пустой винной бутылкой, что привело к порезам на коже", - рассказали правоохранители.
Согласно имеющейся информации, всего в драке приняли участие шестеро мужчин и женщина, которые по возвращению в порт были задержаны.
Кроме того, пассажирке, которая ударила мужчину бутылкой, были предъявлены обвинения в нанесении травмы и оскорблениях.
По некоторым данным, она является россиянкой.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Жуляны задержали два рейса из-за драки пассажиров.
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