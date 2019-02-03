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В Австралии эвакуируют из-за наводнения тысячи граждан

Сегодня, 18:54
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EPA

Наводнение в Австралии

На северо-востоке Австралии из-за наводнения, которое образовалось в результате сильных дождей, эвакуируют несколько тысяч человек.

Местные власти предупреждают о возможных торнадо и усилении дождей на северо-востоке Австралии, передает AFP.

Тысячи жителей города Таунсвилл в Квинсленде остались без света. Из-за сильных ливней уровень воды поднялся более чем на 2 метра.

Директор Бюро метрологии Австралии Брюс Ганн отметил, что из-за дождей под водой могут оказаться еще 20 тыс. домов.

Военнослужащие переправляют десятки тысяч мешков с песком пострадавшим местным жителям с целью сооружения плотины.

Теги:   Эвакуация Австралия

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