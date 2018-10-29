Пожилая австралийка обокрала клиентов, чтоб сделать себе подтяжку лица

В Австралии 69-летняя Кристин Маргарет О’Шиа в течение трех лет обворовывала своих клиентов ради операции по подтяжке лица.

Об этом пишет Daily Mail.

Женщина, которая работала в компании Amway, уговорила клиентов отдать ей более 84 тысяч австралийских долларов. Людям она говорила, что закупит на эту сумму иностранную валюту, в том числе иракский динар.

В период с 2014 по 2017 год жертвы мошенницы переводили ей деньги больше 20 раз. Более половины суммы она потратила на косметические процедуры, среди которых есть и подтяжка лица.

По делу О'Шиа состоялось судебное заседание, во время которого адвокат женщины заявил, что клиенты его подзащитной должны были знать о рисках при подобных вкладах. Он также отметил, что она регулярно участвовала в благотворительных акциях.

Фото: Christine Margaret O'Shea Facebook

Фото: Christine Margaret O'Shea О'Шиа Facebook

По словам правозащитника, О'Шиа готова выплатить компенсацию в 30 тысяч австралийских долларов вдобавок к 6,8 тысячи австралийских долларов, которые полиция уже изъяла у нее и вернула жертвам обмана.

Суд приговорил женщину к тюремному заключению на два с половиной года с возможностью выйти на свободу после четырех месяцев заключения.