11 ноября 2018, воскресенье

В Австралии арестовали женщину, которая прятала иголки в клубнику

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Женщине, которая прятала иглы в клубнику, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

Женщине, которая прятала иглы в клубнику, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

В Австралии, в Квинсленде арестовали 50-летнюю женщину, которая прятала иголки в ягодах клубники.

Об этом сообщает ВВС.

После длительного расследования местные правоохранительные органы приняли решение о поднятии тюремного срока для обвиняемой. После полного рассмотрения дела в суде, злоумышленнице светит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, первые иглы в клубнике обнаружили в штате Квинсленд в сентябре текущего года. Тогда одного мужчину отвезли в больницу с болями в желудке после употребления клубники.  Затем фрукты с иглами начали попадаться жителям других штатов. Сообщалось о не менее ста случаях обнаружения иголок в ягодах на полках продуктовых магазинов. 

 

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