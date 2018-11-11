В Австралии арестовали женщину, которая прятала иголки в клубнику

Женщине, которая прятала иглы в клубнику, грозит от 10 до 15 лет лишения свободы

В Австралии, в Квинсленде арестовали 50-летнюю женщину, которая прятала иголки в ягодах клубники.

Об этом сообщает ВВС.

После длительного расследования местные правоохранительные органы приняли решение о поднятии тюремного срока для обвиняемой. После полного рассмотрения дела в суде, злоумышленнице светит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, первые иглы в клубнике обнаружили в штате Квинсленд в сентябре текущего года. Тогда одного мужчину отвезли в больницу с болями в желудке после употребления клубники. Затем фрукты с иглами начали попадаться жителям других штатов. Сообщалось о не менее ста случаях обнаружения иголок в ягодах на полках продуктовых магазинов.