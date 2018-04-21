В авиауправлении США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing-737

Проверка затронет 352 двигателя в США и 681 - в остальных странах

Федеральное авиационное управление США в пятницу, 20 апреля, распорядилось произвести экстренную проверку двигателей, установленных на Boeing-737.

Как отмечается в распространенном заявлении ФАУ, в течение 20 дней ультразвуковой дефектоскопии должны быть подвергнуты двигатели модификации CFM56-7B, "с помощью которых было совершено 30 тысяч взлетов и посадок".

"По оценкам их производителя - компании CFM International - такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 - в остальных странах", - указано в сообщении.

Аналогичное заявление сделало и Европейское агентство авиационной безопасности. Европейское агентство отвело авиакомпаниям девять месяцев для проверки двигателей.

EASA emergency airworthiness directive (AD) requiring inspections of @CFM_engines CFM56-7B installed on certain Boeing 737 is published. More: https://t.co/GE7w3Btu2X — EASA (@EASA) 20 апреля 2018 г.

Напомним, 17 апреля, самолет Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, летевший по маршруту Нью-Йорк - Даллас, совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии. Обломки двигателя разбили один из иллюминаторов, в который частично засосало женщину, которая сидела рядом. Другим пассажирам удалось затянуть ее обратно на борт, однако позже пострадавшая все же умерла.

Еще семь пассажиров самолета получили ранения, однако экстренная посадка самолета прошла успешно.

Гибель пассажира стала первой на борту пассажирского самолета американских авиакомпаний с 2009 года.