В авиауправлении США распорядились экстренно проверить двигатели Boeing-737

Федеральное авиационное управление США в пятницу, 20 апреля, распорядилось произвести экстренную проверку двигателей, установленных на Boeing-737.

Как отмечается в распространенном заявлении ФАУ, в течение 20 дней ультразвуковой дефектоскопии должны быть подвергнуты двигатели модификации CFM56-7B, "с помощью которых было совершено 30 тысяч взлетов и посадок".

"По оценкам их производителя - компании CFM International - такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 - в остальных странах", - указано в сообщении.

Аналогичное заявление сделало и Европейское агентство авиационной безопасности. Европейское агентство отвело авиакомпаниям девять месяцев для проверки двигателей.

EASA emergency airworthiness directive (AD) requiring inspections of @CFM_engines CFM56-7B installed on certain Boeing 737 is published. More: https://t.co/GE7w3Btu2X