В Атлантике обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки Сан-Хуан

В Атлантике на глубине 800 метров обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки ARA San Juan с 44 членами экипажа на борту, сообщило министерство обороны Аргентины в Twitter.

Отмечается, что поисками занималась компания Ocean Infinity, которая также ищет обломки малазийского боинга MH370.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.

Напомним, контакт с субмариной Сан-Хуан ВМС Аргентины был потерян 15 ноября. На ее борту находилось 44 моряка.

В своем последнем сообщении экипаж подводной лодки сообщил о механической неисправности. Позже ВМС Аргентины сообщили, что звук, обнаруженный при поиске пропавшего подводной лодки, мог быть взрывом.

ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков.

В феврале 2018 года министерство обороны Аргентины объявило награду в размере 5 млн долларов за полезную информацию о местонахождении пропавшей субмарины. В сентябре этого года поиски начала американская компания Ocean Infinity.