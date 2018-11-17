17 ноября 2018, суббота

В Атлантике обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки Сан-Хуан

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков

Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков

В Атлантике на глубине 800 метров обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки ARA San Juan с 44 членами экипажа на борту, сообщило министерство обороны Аргентины в Twitter.

Отмечается, что поисками занималась компания Ocean Infinity, которая также ищет обломки малазийского боинга MH370.

Напомним, контакт с субмариной Сан-Хуан ВМС Аргентины был потерян 15 ноября. На ее борту находилось 44 моряка.

В своем последнем сообщении экипаж подводной лодки сообщил о механической неисправности. Позже ВМС Аргентины сообщили, что звук, обнаруженный при поиске пропавшего подводной лодки, мог быть взрывом.

ВМС Аргентины организовали поисковые работы, в которых участвовали 13 стран, однако спустя несколько недель прекратили их по финансовым причинам. Родственники членов экипажа месяцами требовали продолжения поисков.

В феврале 2018 года министерство обороны Аргентины объявило награду в размере 5 млн долларов за полезную информацию о местонахождении пропавшей субмарины. В сентябре этого года поиски начала американская компания Ocean Infinity.

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове