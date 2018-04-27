В армянском Гюмри начался многотысячный митинг оппозиции

Вечером в пятницу, 27 апреля, в армянском городе Гюмри, втором по величине в стране, начался антиправительственный митинг.

Как передает NEWS.am, лидера протестов, оппозиционного депутата Никола Пашиняна встретила многотысячная толпа на площади Вардананц. Он въехал на площадь на фаэтоне, который является символом старого города, после того как он совершил автопробег из Еревана в Гюмри.

Во время митинга Пашинян заявил, что сложившаяся политическая ситуация имеет одно решение - все парламентские фракции выдвинут кандидатом на пост премьер-министра "кандидата от народа".

"Есть одна дорога – выбрать премьер-министром Армении кандидата от народа. Если я пойму, что есть другой путь, который поможет не сломить победу гражданина Армении, я в тот же момент откажусь. Но политическая ответственность вынуждает меня констатировать, что нет другого варианта и де-факто победа должна быть зафиксирована де-юре 1 мая", - сказал он.

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Следующий митинг Никол Пашинян проведет в Ванадзоре 28 апреля, а 29 апреля будут возобновлены все акции протеста с новой силой, 1 мая с 08:00 все "заполонят" улицы Еревана.

Политический кризис в Армении обострился после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна премьер-министром на фоне изменения формы правления на парламентскую республику. Это возмутило граждан, которые расценили премьерство Саргсяна как узурпацию власти.

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После 11 дней акций протеста Серж Саргсян объявил о своей отставке. Временно исполняющим обязанности премьера был назначен Карен Карапетян, соратник Саргсяна из правящей Республиканской партии Армении.