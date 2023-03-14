Армия РФ из-за острого дефицита начинает использовать боеприпасы, которые ранее считались непригодными — британская разведка 14 марта, 09:31 Боеприпасы (Фото:REUTERS/Stringer)

Как отмечают британские разведчики, в последние недели дефицит боеприпасов для российской артиллерии, вероятно, ухудшился до такой степени, что на многих участках фронта действует жесткое ограничение использования снарядов.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Как отмечает разведка Британии, значительный дефицит боеприпасов был ключевой причиной того, почему ни одно российское формирование в последнее время не смогло осуществить значимые в оперативном плане наступательные действия.

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Отмечается, что Россия уже прибегла к выдаче старых запасов боеприпасов, ранее отнесенных к категории «непригодных» .

Британские разведчики добавляют, что указ президента России Владимира Путина от 3 марта 2023 г. установил меры для Министерства торговли и промышленности РФ по обходу полномочий руководителей оборонных отраслей промышленности, не достигающих своих производственных целей.

Россия все больше применяет принципы командной экономики к своему военно-промышленному комплексу, потому что он признает его оборонный производственный потенциал как ключевую уязвимость во все менее успешной «специальной военной операции».