В Армении закрыли уголовное дело в отношении нового премьера Пашиняна

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна по статье о массовых беспорядках.
Уголовное дело против лидера протестного движения Пашиняна было открыто по ч.1 и 2 ст.225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) из-за протестов в Ереване 13-22 апреля.
Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Специальной следственной службы, следователь принял решение о прекращении уголовного преследования и приостановлении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления.
Напомним, что в Армении новое правительство во главе с Николом Пашиняном начало масштабную борьбу с коррупцией и теневой экономикой в стране.
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