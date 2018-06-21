В Армении закрыли уголовное дело в отношении нового премьера Пашиняна

Никола Пашиняна уже не подозревают в организации беспорядков

В Армении прекратили уголовное преследование в отношении премьер-министра страны Никола Пашиняна по статье о массовых беспорядках.

Уголовное дело против лидера протестного движения Пашиняна было открыто по ч.1 и 2 ст.225 УК Армении (организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) из-за протестов в Ереване 13-22 апреля.

Как сообщили NEWS.am в пресс-службе Специальной следственной службы, следователь принял решение о прекращении уголовного преследования и приостановлении уголовного дела на основании отсутствия состава преступления.

Напомним, что в Армении новое правительство во главе с Николом Пашиняном начало масштабную борьбу с коррупцией и теневой экономикой в стране.