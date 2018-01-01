В Армении задержан российский военнослужащий по подозрению в убийстве женщины - СМИ Сегодня, 14:17 49 Цей матеріал також доступний українською В городе Гюмри базируется 102-я российская военная база

В Армении задержан военнослужащий российской военной базы в Гюмри по подозрению в убийстве местной жительницы, сообщает Интерфакс со ссылкой на Генеральную прокуратуру Армении.

Подробностей дела в ведомстве не предоставили.

По данным местных СМИ, по факту убийства 3 декабря в городе Гюмри 57-летней женщины-дворника было возбуждено уголовное дело. Женщина умерла от побоев.

В городе Гюмри базируется 102-я российская военная база.

В январе 2015 года военнослужащий ВС РФ Валерий Пермяков убил в Гюмри семью из семи человек. Суд Армении приговорил злоумышленника к пожизненному заключению. Гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал военнослужащего виновным по трем статьям УК РФ: дезертирство, хищение оружия и его незаконное ношение, приговорив его к 10 годам колонии строгого режима.

Происшествие стало причиной массовых акций протеста в Армении. Население Гюмри и Еревана потребовало выдать российского солдата.

Россия отказалась выдавать Армении Пермякова, хотя накануне официальный представитель следственного комитета России заверил армянскую сторону в том, что преступника будут судить на территории Армении. В итоге было принято совместно решение, что Пермякова будут судить на российской военной базе на территории Армении.

Сам Пермяков, аргументируя причины своего поступка, заявил, что убил маленьких детей, чтобы "прекратился шум".

Позже Пермякова перевезли в Россию, на территории которой он будет отбывать наказание.