В Армении в отставку ушли еще три министра и два губернатора

Ранее со своего поста ушел и. о. министра спорта Армении, который решил присоединиться к протестующим

В Армении на фоне возобновления массовых протестов подали в отставку трое исполняющих обязанности министров в правительстве страны.

Как передает Panarmenian.net, речь идет о главе Минобразования и науки Левоне Мкртчяне, а также и. о. министров охраны природы и территориального управления и развития Арцвике Минасяне и Давиде Локяне.

Кроме того, об уходе со своих должностей заявили также губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и глава Арагацотнской области Ашот Симонян.

Согласно имеющейся информации, отставки связаны с выходом парламентской фракции Дашнакцутюн из политической коалиции с правящей Республиканской партией, попытки которой удержаться у власти после отставки премьер-министра Сержа Саргсяна вызвали новую волну протестов.

При этом ранее в отставку ушел исполняющий обязанности министра спорта Армении Грачья Ростомян, который решил присоединиться к митингам оппозиции.

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В свою очередь глава армянского МИД Эдвард Налбандян после возобновления протестов отправился вместе с и. о. первого вице-премьера Арменом Геворкяном на консультации в Москву.

Напомним, 23 апреля, после 11 дней акций протеста, глава правительства и бывший президент Армении Серж Саргсян, правивший страной с 2008 года, объявил о своей отставке.

Временно исполняющим обязанности премьера был назначен его близкий соратник по правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

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После этого жители Армении снова вышли на митинги в связи с тем, что, несмотря на отставку премьера Сержа Саргсяна, правящая Республиканская партия пытается "сохранить власть".