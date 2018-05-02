В Армении протестующие перекрыли движение по железной дороге Гюмри - Ереван

В Армении участники всеобщей забастовки перекрыли движение по железной дороге Гюмри – Ереван.

Кроме того, как сообщает Интерфакс, перекрыта автотрасса Ереван - Севан, а также участок автотрассы Армения-Грузия.

Отмечается, что в ходе всеобщей забастовки были заблокированы ряд улиц города Гюмри, сообщает Радио Азатутюн.

Протестующие в Гюмри требуют, чтобы мэр города Самвел Баласанян вышел из блока с правящей Республиканской партией или же подал в отставку.

В Ереване лидер протестного движения Никол Пашинян и большая группа его сторонников шествием движутся от перекрестка у кинотеатра Айреник по проспекту Аршакуняц к центру города.

Говоря в мегафон, Пашинян вновь повторил призыв к своим сторонникам не блокировать дороги, соединяющие Армению и Нагорный Карабах, а также дороги, по которым снабжается армия.

Он также повторил, что его сторонники должны пропускать кареты скорой помощи, автомобили МЧС, пожарные машины.

С утра в Ереване и стране перекрыты ряд автодорог. В настоящее время перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт Завртноц. Полиция стягивает силы, в том числе и спецвойска.

В Ереване почти прекращено автомобильное движение, также нарушена работа метрополитена.

Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван. Закрыты входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования.

Сотрудники ереванского международного аэропорта Звартноц также присоединились к акции протеста.

1 мая парламент Армении не поддержал кандидатуру оппозиционера Никола Пашиняна на должность премьер-министра страны. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов, против - 55. Национальное собрание Армении соберется для повторного голосования 8 мая.

После провального голосования Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги и аэропорт Еревана.