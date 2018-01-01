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В Армении прошли первые в истории внеочередные выборы в парламент

Сегодня, 19:37
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В Армении прошли внеочередные парламентские выборы

В воскресенье, 9 декабря, в Армении прошли внеочередные парламентские выборы.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что это первые внеочередные парламентские выборы в истории страны. В выборах участвовали девять партий и два предвыборных блока. Оппозиционная Республиканская партия, возглавляемая экс-премьером Сержем Саргсяном, заявила о намерении стать второй политической силой в новом парламенте. Основным конкурентом Республиканской партии является партия действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Парламент Армении состоит из 105 членов. Для формирования стабильного большинства необходимы 54% мест.

По состоянию на 15.00 по киевскому времени, проголосовали 39,54% избирателей.

На выборах присутствовали наблюдатели от ОБСЕ, СНГ, Европарламента, а также представители местных мониторинговых организаций. Местные наблюдатели сообщили, что выборы прошли без эксцессов, однако в полицию поступили 26 сообщений об избирательных нарушениях.

Напомним, это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле этого года, когда в результате мирных протестов премьер Саргсян, занимавший до этого пост президента в течение 10 лет, подал в отставку, а ему на смену пришел Пашинян.

Теги:   Никол Пашинян Серж Саргсян Армения

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