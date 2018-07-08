В Армении предъявили обвинения брату экс-президента и членам его семьи

Специальная следственная служба Армении предъявила обвинения брату бывшего президента страны Сержа Саргсяна, его сыну и дочери в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Следствие установило, что брат экс-президента Сержа Саргсяна – Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и сын Нарек Саргсян не задекларировали 19,2 млн драмов (более $41 тыс. – прим. ред.) и более $6,8 млн.

Сообщается, что Лево Саргсян решением суда арестован заочно. В отношении его детей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Брат экс-президента и его дочь объявлены в розыск.

Ранее правоохранители Армении во время обыска в доме Нарека Саргсяна обнаружили соглашения о вкладах в одном из банков на сумму $6,8 млн. Соглашения были заключены во второй половине 2017 года братом президента Армении Левоном Саргсяном и его дочерью Ани Саргсян.

Отмечается, что брат экс-президента в течение 2017 года был послом по особым поручениям и в соответствии с законом должен был задекларировать имущество и финансовые средства, однако в представленной им и его дочерью декларации не было указано о вкладе в банке.

Кроме того, сын Саргсяна не представил декларацию о доходах и имуществе, а увеличение в течение 2017 года его имущества заметно превышало размер его законных доходов.

На данный момент по этим фактам возбуждены уголовные дела по сокрытию подлежащих декларированию средств и незаконному обогащению.

Смотрите также

Ранее против брата президента Армении были возбуждены уголовные дела по статьям за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей.

Поводом для возбуждения уголовных дел было то, что основанная Саргсяном компания не выплатила в бюджет республики налоги на сумму около 300 млн драмов ($618 тыс.). Сумма не была выплачена, после чего компания преднамеренно обанкротилась. Кроме того, компания скрыла налоговые выплаты за первый квартал 2016 года в размере 140 млн драмов.

В частности, компания Джи-Эл-Джи Проект Компани, акции которой принадлежат Левону и Нареку Саргсянам во время строительства многофункционального здания в центре Еревана в период с 2013 по 2017 год выплатила в госбюджет всего 3 млн 527 тыс драмов, хотя по результатам финансовых отчетов должна была выплатить около 147 млн драмов.