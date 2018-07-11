В Армении племянника экс-президента обвиняют в покушении на убийство

В Армении племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна Айк Саргсян обвиняется в попытке убийства, а также незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов.

Об заявили в Следственном комитете страны, сообщает DW.

Согласно материалам следствия, еще в 2007 году в Ереване в результате выстрела был ранен и доставлен в больницу житель армянской столицы Давид Симонян. В тот же день в полицию пришел некий Артур Гевондян, который заявил, что случайно выстрелил в Симоняна. Уголовное дело было прекращено на основании примирения сторон.

Однако в начале июля 2018 года Генеральная прокуратура Армении возобновила следствие, заявив, что выстрел был не случайным, а намеренным и что подозреваемым в покушении является Айк Саргсян.

Следствие обратилось в суд, ходатайствуя об аресте в качестве меры пресечения для Айка Саргсяна.

Ранее сообщалось, что в Армении были предъявлены обвинения брату бывшего президента страны Сержа Саргсяна, его сыну и дочери в незаконном участии в предпринимательской деятельности и подлоге документов.