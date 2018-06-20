В Армении новые власти начали масштабные разоблачения коррупционных схем

В Армении новое правительство во главе с Николом Пашиняном начало масштабную борьбу с коррупцией и теневой экономикой в стране.

В частности, как сообщает DW, 19 июня армянский парламент лишил депутатской неприкосновенности члена фракции правящей в прошлом Республиканской партии, генерал-лейтенанта Манвела Григоряна.

Перед этим Служба национальной безопасности (СНБ) Армении распространила кадры обысков в особняке и на даче Григоряна. В ходе обысков были обнаружены целые арсеналы оружия и боеприпасов - мины, гранаты, тротиловые шашки, автоматы, тысячи патронов различного калибра. Только в двух местах сотрудники спецслужбы нашли 33 транспортных средства, среди которых автомобили Rolls-Royce, Toyota, Mercedes и Hummer, вездеходы, снегоходы, а также коллекционные автомобили и даже машина скорой помощи и техника военного назначения. Изъяты десятки миллионов драмов, сотни тысяч долларов наличными.

Кроме того, были найдены сотни ящиков с продуктами, медпрепараты, военная форма, включая носки, ботинки и белье, предназначавшиеся солдатам во время вооруженных столкновений между подразделениями самопровозглашенного Нагорного Карабаха и азербайджанской армией в апреле 2016 года. Во многих ящиках со сгущенкой и консервами - письма солдатам от школьников. Судя по всему, некогда боевой генерал расхищал гуманитарную помощь.

По словам председателям Комитета по защите свободы слова Ашота Меликяна, невозможно представить, что прежние власти не знали о противоправной деятельности Манвела Григоряна.

Григорян не только стал депутатом парламента от правящей Республиканской партии, но и после формально проведенных выборов усадил в кресло мэра города Эчмиадзина своего сына.

После лишения мандата Григоряна Генпрокуратура получила добро на возбуждение против него уголовного дела, а также избрание меры пресечения в виде ареста.

Также СНБ сообщила о раскрытии крупной коррупционной схемы, используя которую, крупнейшие супермаркеты торговой сети Ереван сити годами уклонялись от уплаты налогов. Выяснилось, что крупные компании регистрировали сотни мелких фейковых индивидуальных предпринимателей, оформляли на них оборот продукции, чтобы вместо НДС в 20% платить только налог с оборота в 2%. Крупные бизнесмены попытались было бойкотировать действия властей, взвинтив цены, однако отказались этой затеи после того, как премьер-министр призвал людей бойкотировать сами торговые центры.

Сотрудники СНБ также выяснили, что компания Норфолк Консалтинг, занимающаяся грузоперевозками и таможенным оформлением грузов, не доплатила в госбюджет 7 миллионов долларов. Она, по данным следствия, часто не проводила через таможню импортируемые в Армению товары. Так уменьшалась налоговая база, и создавались неравные конкурентные условия для граждан, которые сами ввозили те же товары. Задержанные руководители Норфолк Консалтинг обязались вернуть все незаконно полученные суммы.

Уголовное дело возбуждено и по работе фонда Ереван, действующего при столичной мэрии. Следствие указывает, что фактически за все контракты, открытие бизнеса, продажу или покупку недвижимости участники сделок обязывались выплачивать в фонд определенные средства, многие из них просто присваивались чиновниками.

Комментируя произошедшее, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не собирается идти на компромиссы.

"Я стал премьер-министром не для того, чтобы с утра до ночи думать о сохранении должности, а для того, чтобы полностью и безоговорочно оправдать доверие народа. Народ дал мне этот мандат, чтобы я установил в стране власть закона, искоренил коррупцию", – подчеркнул он.